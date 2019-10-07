Hafta sonu faciası

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında yollar kan gölüne döndü. Antalya'nın Kaş, Manavgat ve Konyaaltı ilçesi ile Isparta'da meydana gelen 4 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan 07 FZT 37 plakalı motosiklet ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet sürücüsü İsmail Hakkı İnliceliler (31) olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Gülsüm Ö. (25) ise ağır yaralandı. Feci kazada, motosikletin çarpmasıyla kısa devre yapan direkte çıkan yangın tehlike saçarken, kısa süre sonra söndürülerek kontrol altına alınabildi.Kaş ilçesinde ise kontrolden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetin sürücü koltuğunda sıkışan Mehmet Altan, itfaiye ekiplerince 20 dakikalık çalışma sonrası kurtarıldı. Ekipler aracın kapısını ve bazı bölümlerini keserek Altan'a ulaşabildi. Kazada ağır yaralanan Altan'ın bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olduğu belirlendi. Tedaviye alınan Mehmet Altan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.Konyaaltı ilçesinde Hurma Mahallesi'nde ise Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez yönetimindeki 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Arif Tez ile kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu, otomobil sürücüsü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Lara Dergam Issam Alhalaysı (11), Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) ile eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı. Manavgat ilçesinde ise tur otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu 3´ü çocuk 6 kişi yaralandı. Sürücü Yorulmaz ile Emine Yorulmaz, Fatma Sezer ile çocuklar Deniz Emir Yorulmaz, Ceran Turap ve Mesude Turap tedaviye alındı.