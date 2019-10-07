Kale değil duvar

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in son iki haftasında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da özellikle savunma performansı ön plana çıkıyor. 3-0'lık Yeni Malatyaspor maçının ardındanAntalyaspor, bu iki maçtan önceki 4 maçta ise kalesinde toplam 9 gol gördü. En son geçen sonunun 17 ve 18'nci haftalarında iki haftalık gol yememe performansı gösterenBir diğer dikkat çekici istatistik ise oyun stratejisinde yaşandı.Topa sahip olma oranlarında yüzde 50'nin üzerinde olduğu maçlarda galibiyet oranı sadece yüzde 8.3 olan Akdeniz ekibi,Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un topla oynama oranı yüzde 24.9'da kaldı.Antalyaspor'un 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında ise topla oynama oranı istatistiği doğrular nitelikte yüzde 50.4'tü.