Kale değil duvar

SÜPER Lig'in son iki haftasında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da özellikle savunma performansı ön plana çıkıyor. 3-0'lık Yeni Malatyaspor maçının ardından 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde de kalesini gole kapatan kırmızı beyazlılar, önemli bir istatistiğe imza attı.
Antalyaspor, bu iki maçtan önceki 4 maçta ise kalesinde toplam 9 gol gördü. En son geçen sonunun 17 ve 18'nci haftalarında iki haftalık gol yememe performansı gösteren Akrepler, 258 gün sonra bu başarısını tekrarladı.
TOP RAKİPTE PUANLAR BİZDE
Bir diğer dikkat çekici istatistik ise oyun stratejisinde yaşandı. Kırmızı beyazlılar, topu rakibe verdiği maçlarda aldığı puanlarla öne çıkıyor.
Topa sahip olma oranlarında yüzde 50'nin üzerinde olduğu maçlarda galibiyet oranı sadece yüzde 8.3 olan Akdeniz ekibi, yüzde 50'nin altındaki maçlarda yüze 51.7, yüzde 40'ın altındaki maçlarda yüze 52.9 galibiyet oranı yakaladı.
Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un topla oynama oranı yüzde 24.9'da kaldı. Yeni Malatyaspor'da ise bu oran yüzde 44.2 seviyesindeydi.
Antalyaspor'un 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında ise topla oynama oranı istatistiği doğrular nitelikte yüzde 50.4'tü. Akdeniz temsilcisi bu oranlara rağmen maçlardan galibiyetle ayrıldı.