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Kızını sokak sokak arıyor

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Kızını sokak sokak arıyor
Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) Bursa'dan kaçırılarak Antalya'nın Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön" diye gözyaşı döktü. Kızının evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia eden Rabia Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı. Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi" dedi.
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Kızını sokak sokak arıyor
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