Şampiyon kansere tokat attı

Antalya'da son evredeki testis kanserini yendikten sonra başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olan Kubilay Türkyılmaz, azmi ve kararlığıyla kanser hastalarına örnek oluyor. Sigortacı Kubilay Türkyılmaz'a 36 yaşındayken testis kanseri teşhisi konuldu. Kanser son evresinde olduğu için ameliyat edilirse hayatını kaybedebileceği düşünülen Türkyılmaz, ısrarları sonucu tanıdığı doktor tarafından ameliyata alındı.
41 YAŞINDA BAŞLADI
Ameliyatın ardından 13 ay boyunca kemoterapi gören, bu süreçte mamayla beslenen 46 yaşındaki Türkyılmaz, imkansız gibi görülen kanseri yenerek adeta hayata yeniden başladı. Kanser süresince maddi olarak zor günler geçiren Türkyılmaz,
yıllardır yapmak istediği vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başladı. 41 yaşında vücut geliştirme sporuna başladıktan dört yıl sonra profesyonelliğe geçen Türkyılmaz, geçen yıl Master Erkekler Atletik Fizik 45-49 yaş kategorisinde Türkiye altıncısı, bu yıl da Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan iki çocuk babası milli sporcu Türkyılmaz, "Ameliyattan önce doktorlar, '20 gün ömrü var.' dediler ama ben ölmedim.
Tedavinin hepsine olumlu cevap verdim. Hasta ruhuyla sürekli ağlayarak Allah'a dua ederdim. 'Beni bu durumdan kurtar, çocuklarım çok küçük. Ne olur.'
diye. Allah sesimi duydu, beni çocuklarıma bağışladı" diye konuştu.