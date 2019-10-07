Şampiyon kansere tokat attı

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Antalya'da son evredeki testis kanserini yendikten sonra başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olan Kubilay Türkyılmaz, azmi ve kararlığıyla kanser hastalarına örnek oluyor. Sigortacı Kubilay Türkyılmaz'a 36 yaşındayken testis kanseri teşhisi konuldu. Kanser son evresinde olduğu için ameliyat edilirseAmeliyatın ardından 13 ay boyunca kemoterapi gören, bu süreçte mamayla beslenen 46 yaşındaki Türkyılmaz, imkansız gibi görülen kanseri yenerek adeta hayata yeniden başladı.yıllardır yapmak istediği vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başladı. 41 yaşında vücut geliştirme sporuna başladıktan dört yıl sonra profesyonelliğe geçen Türkyılmaz, geçen yıl Master Erkekler Atletik FizikDünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan iki çocuk babası milli sporcu Türkyılmaz, "Ameliyattan önce doktorlar,Tedavinin hepsine olumlu cevap verdim.diye. Allah sesimi duydu, beni çocuklarıma bağışladı" diye konuştu.