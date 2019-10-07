Sezona renkli açılış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu Beethoven'ın '9. Senfoni'si ile açtı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki açılış konserinde, orkestrayı Can Deliorman, koroyu Mahir Seyrek yönetti. Programda soprano Aslı Ayan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Göksay Yaran ve bas Engin Suna solist olarak sahne aldı. Beethoven'ın sağır olduktan sonra bestelediği senfoni, 'insan sesinin kullanıldığı ilk senfonik eser' olma özelliğini taşıyor.Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisi kapsamında ise Fransız sanatçı Svetlin Roussev, kemanıyla klasik müziksevenleri büyüledi. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konserde, orkestrayı, şef Ohuzhan Kavruk yönetti. Fransa Radyo Orkestrası ve Seul Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Svetlin Roussev, kemandaki performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatseverler Fransız müzisyeni ayakta alkışladı.