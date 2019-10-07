Sıra arkadaşı ikizler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki Kocademir İlkokulu, ikiz öğrenci sayısıyla dikkat çekiyor. Okulun simgesi olan ikiz öğrencilerin çoğunlu tek yumurta ikiziyken, birbirine çok benzeyen ikizleri arkadaşları ve öğretmenleri çoğu kez karıştırıyor. Öğretmenlerin ve arkadaşlarının ilgi odağı olan ikizlerin ders notları da aynı oluyor. 654 öğrencinin olduğu okuldaki öğrencilerin 31'ini ikiz ve üçüz kardeşler oluşturuyor.İkiz öğrencileriyle meşhur okula her yıl yenisi eklenirken geçen yıl SABAH Akdeniz'in 'Aynı okulda 9 ikiz' başlığıyla gündeme getirdiği okuldaki ikiz sayısı 9 iken bu yıl okulun ikiz sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca okula 3'üz öğrenciler de geldi. 5'inci sınıfta 2 ikiz, 6'ncı sınıfta 3 ikiz, 7'nci sınıfta 1 ikiz ve 8'inci sınıfta 8 çift eğitim görürken 7'ncı sınıfta da 1 üçüz öğrenci eğitim görüyor. İkizlerin derste ve teneffüste birlikte hareket etmeleri dikkat çekiyor.İkizlerin birbirine benzemelerinin yanı sıra isimleri de bir birine benziyor. Ece-Efe, Ela- Eda, Irmak- Nehir, Derin-Doğa gibi öğrenciler yüzlerinin yansıra isimlerinin de benzemesiyle birlikte karıştırılıyor. İkizlerin çoğu ise okul aynı sırayı paylaşıyor. Okulda arkadaş ve öğretmenlerinin birbirlerinden ayırt etmekten zorlandığını anlatan Emir ve Demir Pamir isimli ikizler, "Bazen aileden bile karıştıran oluyor. Biz bu duruma alıştık" dedi. Nehir ve Irmak Talin kardeşler ise ikiz olmalarını nedeniyle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi. Çift yumurta ikizi Arda ve Nehir Şen kardeşler ise ikiz olmanın en iyi arkadaşıyla büyümek anlamına geldiğini vurguladı.654 öğrencinin bulunduğu okulda bir de 3'üz kardeşler bulunuyor. 7'nci sınıfa giden Ceylin, Dağhan ve Denizhan kardeşler okulda birlikte vakit geçiriyor. Üçüz kardeşler, "Birbirimize destek olabiliyoruz. Hiçbir zaman yalnız kalmıyoruz" diye konuştu.