Yasak köpek ırkları barınakları bıktırdı

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Antalya'da beslenmesi yasak olan ancak sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpek büyük tehlike yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde sokaktan toplanan tehlikeli, saldırgan ve yasaklı ırk kategorisinde yer alan 49 köpek kontrol altında tutuluyorÇoğunluğu pitbull ve dogo argentino cinsi köpeklerin bakımı büyük bir külfet oluşturuyor. Saldırgan köpeklerin ayrı kulübelerde tutulma zorunluluğu sokak köpeklerine yapılan harcamanın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Güçlü çeneleri ve saldırgan yapılarıyla kulübelerini parçalayan, bakıcıları yanlarına yanaştırmayan köpekler barınak yönetimlerini zor durumda bırakıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Adnan Büyükkaya, köpekler zarar verdiği için sürekli tasma ve kulübe tamiratı yaptıklarını söyledi.Büyükkaya, "Her bir köpek için ayrı kulübe yapıyoruz. Bakımları diğer köpeklerden çok daha pahalıya mal oluyor. Bu da ciddi bir külfet oluşturuyor" dedi. Büyükkaya, köpeklerin beslenmesinin yasak olması nedeniyle sahiplendirilemediğinden dert yandı. Bakımevi bünyesinde toplamda 149 hayvanın sürekli barındırıldığını anlatan Büyükkaya, "Bunların içerisinde 62 engelli köpek, 31 engelli kedi ve 49 tehlikeli köpek bulunuyor. Ayrıca 25 kedi ve köpek ise sahiplendirilmek için bekliyor" dedi.