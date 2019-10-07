Yörük kültürü birleştirdi

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Antalya'da Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği iş birliğiyle 26'ncı Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Toyu kapsamında Yörük göçü düzenlendi. Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan Yörükler, develer ve eşeklerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü.Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında birçok kişi temsili Yörük göçüne alkışlarla destek verdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Atalarımızı andık, çocuklar ve gençlerle geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduk" dedi. Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, "Toyumuzu dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu ortamda gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini hedefliyoruz" dedi. Etkinlik Türk sanat müziği sanatçısı Neslihan Yılmaz konseri ile devam etti. Yörükler eğlenceli anlar yaşadı.