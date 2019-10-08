69’luk şampiyon Isparta’yı dereceleriyle temsil ediyor

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sparta'da Gülkent Orta Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı dönemde krosta dünya derecesi kazanan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, yıllar geçse de bu kez şahsi olarak veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında başarılara imza atıyor.'nda boy gösterdi. Sporun yaşı olmadığını belirten Akbay, elde ettiği derecelerle gururlandırmaya devam ediyor.kimseye bırakmayan Akbay, Isparta'yı da başarıyla temsil etti. Akbay, "2019 Sezonu Avrupa Cup ve Türkiye Şampiyonluğu genel klasmanı da toplamda birinci bitirdim.ve şampiyonluk kupası ile 2019 yılı şanslı yılım oldu" dedi.