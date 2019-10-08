Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’ya kazalı veda

’ya kazalı veda

Manavgat’ta tur midibüsü, bir başka tur otobüsüne arkadan çarptı. Tatil dönüşü havalimanına giden turistler uçağı kaçırma korkusuyla hastaneye gitmedi

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Antalya’ya kazalı veda
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde tur midibüsü, bir başka tur otobüsüne arkadan çarptı. Başka araca aktarılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı. Kaza, Manavgat- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Erol A.'nın kullandığı 07 LBD 47 plakalı yolcu bulunmayan tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki Antalya havalimanına turist götürmekte olan Bekir Y. kullandığı 07 AAH 014 plakalı tur midibüsü arkadan çarptı. Ilıca-Kumköy kavşağına 50 metre mesafede meydana gelen kazada tur midibüsünde bulunan turistlerden 6 tanesi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

UÇAĞI KAÇIRMA KORKUSU
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan turistler, uçağı kaçırmak istemediklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’ya kazalı veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN