Aynı anda 4 ameliyat oldu

BUGÜN NELER OLDU

YAKLAŞIK 3 yıl önce eşi, 3 çocuğu ve 8 torunuyla Özbekistan'dan gelerek, Türkiye'ye yerleşen kalp hastası Ahıska Türkü Tasin Bekirov, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde art arda yapılan 4 ameliyat ile sağlığına kavuştu. Balonlaşan aort damarı yapay damarla değiştirilen, kalp kapakları tamir edilen, ritim bozukluğu düzeltilen ve tıkalı 2 damarı by-pass edilen Tasin Bekirov, mutluluğunu "Hocamın ellerinden öperim" sözleriyle dile getirdi.Tasin Bekirov'un eşi Nafiya Bekirov ise Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Prof. Dr. Osman Tansel Darçın ise hastayı açık kalp ameliyatı koşullarında 4,5 saat süren ameliyata aldıklarını belirterek, "4 ameliyat sonunda hasta iki gün yoğun bakımda kaldı. Hastamızın ameliyattan önce nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı şikayetleri vardı. Şimdi şikayetleri sona erdi" dedi.