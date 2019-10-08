Barakalar için af istedi

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin metrekare arazideki 10'ar metrekarelik 2 barakaya, 'İmar Barışı' kapsamında 'yapı kayıt belgesi' verildi. Araziye sınır 2 apartmanda oturanlar, 1 Ocak'tan sonra getirildiğini ve alana konulduğunu öne sürdükleri barakaların kaldırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdu.Ümmüşen Genç ve Erkan apartmanlarının sakinleri, kamuya ait olduğunu belirttikleri alandaki barakaların kaldırılmasını isterken, alanı işgal ettiğini öne sürdükleri Fatma Gürler'den de şikayetçi oldu. Avukat Celal Çağcı, "Mayıs ayı gibi vinçle bu kulübeyi getirip koydular ardından biraz daha altına bir şeyler yaptılar. Geçen hafta da beyaz kulübeyi getirdiler. Sonra 'Yanlış yere koymuşuz' deyip, vinçle alıp, öbür tarafa kaldırıldı. Bu 3 barakadan 2'si, 10'ar metrekare gözüküyor ama 15 Mayıs ve 29 Mayıs tarihli 'yapı kayıt belgesi' verilmiş" diye konuştu.İddialarla ilgili konuşan Fatma Gürler ise arazinin 1994 yılından beri kendisine ait olduğunu, vergisini ödediğini öne sürdü. Gürler, "Kamu alanı değil, bizim. Zabıtalar geldi, kontrol etti. Elektrik ve suyum var. Bu kişiler gelip camımı kırdı, evimin içinde ne varsa aldılar, onlara tazminat davası açtım. Belediye tüm evrakımı aldı, gördüler. 25 yıllık zilletim altında. 1994 yılından beri Güzeloba'da yaşıyorum" dedi.