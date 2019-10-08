İki teker üzerinde farkındalık turu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde Pusatlar Motosiklet Kulübü'nün organizasyonuyla 'Motosikletlileri Fark Edin' etkinliği düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, trafikte kendilerinin fark edilmesini isteyen motosiklet tutkunlarının yanında oldu. Dokumapark'ta buluşan yüzlerce motosiklet tutkunu, trafik polisleri eşliğinde şehir turuna çıktı. Turun ardından tekrar Dokumapark'ta bir araya gelen motosikletliler küçük yarışmalarla etkinliğe renk kattılar. Trafikte güvenli sürüşün önemine vurgu yapan Başkan Tütüncü, motosikletlilerin, trafiği paylaşan diğer sürücüler tarafından da öncelenmesiyle güvenli sürüşün gerçekleşeceğini söyledi. Tütüncü motosiklet tutkunlarıyla poz verdi.