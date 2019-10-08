Kayıp olayında mutlu son

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BURSA'DAN Antalya'nın Kaş ilçesine kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki Rabia Gümüş'ün hikayesi mutlu son ile bitti. Kız ve annesi sonunda kavuştu.Kızını sokak sokak dolaşarak arayan anne Filiz Gümüş, Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamamıştı. Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16) annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu. Kızını almanın mutluluğunu yaşayan Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. K.Y.'nin babası Ümit Y., olayın başından bu yana bana çok yardımcı oldu. Bursa'ya dönüyoruz. K.Y.'nin suçu varsa kamu davası açılsın" dedi.