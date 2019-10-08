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Kekova’da dalış keyfi

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Kekova’da dalış keyfi
ANTALYA'NIN Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, dalış tutkunlarının da gözdesi oldu. Dalış tutkunları Kekova'nın sualtı zenginliklerini keşfetmek için bölgeye akın ediyor. Dalış yapanlar 72 metre boyundaki İberian Cast adlı gemi batığının yanı sıra balık sürüleri, amforalar, nesli tükenmekte olan orfozlar, mağara geçişleri, deniz tavşanı yumuşakçaları ve caretta carettaları görebiliyor.

23 DALIŞ NOKTASI
Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde başlayan dalış turlarına katılmak isteyenler buraya geldikten sonra teknelerle Kekova'nın mavi koylarındaki 23 dalış noktasında suyun altındaki gizemi keşfediyor. Teknede dalış için profesyonel dalgıçlar tarafından ilk ders veriliyor. Ardından dalış elbiseleri giyiliyor. Tespit edilen dalış noktalarına varılıyor. Dalış turu, Üçağız Mahallesi'nde sona eriyor.
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Kekova’da dalış keyfi
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