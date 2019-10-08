Kıskanç oğul cinneti

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Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet Kemal T. (26), evde annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Hasan A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı Şerife A.'nın evine gitti. Bir süre sonra eve, Mehmet Kemal T. geldi. Kapının geç açılmasından şüphelenen Mehmet Kemal T., yatak odasının kapısının kilitli olduğunu fark edince annesi Şerife A.'dan açmasını istedi.Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Kısa sürede adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.