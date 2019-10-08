Köyün kaderi değişti

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Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) sponsoru oldukları Balkan Daş Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin'in yaşadığı Burdur'un Çine Köyü'nü kardeş köy ilan etti. YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve yönetim kurulu üyeleri, aileleriyle birlikte Yasemin Zengin'i Çine Köyü'ndeki evinde ziyaret etti.Aykut Ege, Yasemin Zengin'e adının yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti. Kardeşlik kapsamında ilk adım, Çine İlkokulu'na yapılan yardımla atıldı. YÖRSİAD okulu ziyaret ederek, spor, temizlik ve kırtasiye malzemeleriyle öğrenciler için akıl oyunları setlerini Okul Müdürü İdris Çıkı'ya teslim etti.DESTEKLERININ süreceğini açıklayan Aykut Ege, "Köyü fırsat buldukça ziyaret edip eksiklerini, ihtiyaçlarını sorup, karşılayacağız. Okul müdürümüz spor faaliyetleri için futbol, voleybol, basketbol topuna ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Hem bunları hem de çocuklarımız için satranç, akıl oyunları setleri gibi hediyeler getirdik. Bu köy bizim için artık kardeş köy. İnşallah tekrar ziyaret edeceğiz" dedi.