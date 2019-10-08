Nazar boncuğu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında ilk mağlubiyetini deplasmanda Beşiktaş karşısında aldı. Şimşek güçlü rakibinden iki kat fazla şut çekse de yaptığı atakların karşılığını gol olarak bulamadı. Maç sonu takımın pozitif futboluna
dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün yenilmemize rağmen iyi bir maç oynadık. Baskılı ve zevkli bir maç oynadık. İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. Penaltıya kadar Beşiktaş'ın fazla pozisyonu da olmadı.
Büyük bir takıma karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Futbolcularım maçı çevirmek için her şeyi denedi." açıklamasında bulundu.
ANADOLU'NUN YÜKSELİŞİ VAR
Hedeflerinin ligi geçen seneden daha iyi bir pozisyonda bitirmek olduğunun altını çizen Erol Bulut, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımın gidişi iyi. Bir maç kaybettik diye strese girmeyeceğiz"
dedi. Anadolu takımlarının yükselişine de değinen Erol Bulut, "İstanbul'daki büyük takımın iyi futbol oynamaması sadece onlara bağlı değil.
Anadolu takımları artık rakiplerine dişe diş gösteriyor. Çünkü İstanbul ve Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Futbolcu kaliteleri olarak aralarda çok fark yok. Anadolu takımları da dişe diş mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. BİR HATA
Takım kaptanı Efecan Karaca da maç sonu oynanan iyi futbola değindi. Karaca, özellikle ilk yarıdaki baskılı oyunlarına dikkat çekerek, "Bir hatamızda Beşiktaş gibi büyük bir takım affetmedi.
Artık bu maçı unutup, milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu. Akdeniz ekibinin bu sezon yakaladığı başarının sırrı sorulan Efecan Karaca, "Erol hocanın gelmesiyle daha iyi oynuyoruz.
Hücum gücümüz zaten iyi. Bunu defansa da yansıttık, defans yönümüzü geliştirdik" diye konuştu. Karaca, maçın 1-0 devam ettiği bölümde, 63'üncü dakikada Beşiktaşlı Atiba'nın eline çarpan topun da penaltı
olduğunu sözlerine ekledi.
ERI BOZULDU
BEŞİKTAŞ maçı ile Alanyaspor'un yenilmezlik ve gol serileri de bozuldu. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen Şimşek, son 7 maçta da gol bulmayı başarmıştı. Her iki alanda da lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Alanyaspor'da başarı zinciri kırıldı. Alanyaspor'un ligde attığı 13 golün altısını atan Papiss Cisse bu maçta boş geçti.