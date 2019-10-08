Nazar boncuğu

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında ilk mağlubiyetini deplasmanda Beşiktaş karşısında aldı. Şimşek güçlü rakibinden iki kat fazla şut çekse de yaptığı atakların karşılığını gol olarak bulamadı.dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün yenilmemize rağmen iyi bir maç oynadık. Baskılı ve zevkli bir maç oynadık. İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. Penaltıya kadarBüyük bir takıma karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Futbolcularım maçı çevirmek için her şeyi denedi." açıklamasında bulundu.Hedeflerinin ligi geçen seneden daha iyi bir pozisyonda bitirmek olduğunun altını çizen Erol Bulut,dedi. Anadolu takımlarının yükselişine de değinen Erol Bulut,Anadolu takımları artık rakiplerine dişe diş gösteriyor. Çünkü İstanbul ve Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Futbolcu kaliteleri olarak aralarda çok fark yok. Anadolu takımları da dişe diş mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. BİR HATATakım kaptanı Efecan Karaca da maç sonu oynanan iyi futbola değindi. Karaca, özellikle ilk yarıdaki baskılı oyunlarına dikkat çekerek,Artık bu maçı unutup, milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu. Akdeniz ekibinin bu sezon yakaladığı başarının sırrı sorulan Efecan Karaca, "Hücum gücümüz zaten iyi. Bunu defansa da yansıttık, defans yönümüzü geliştirdik" diye konuştu. Karaca, maçın 1-0 devam ettiği bölümde, 63'üncü dakikadaolduğunu sözlerine ekledi.BEŞİKTAŞ maçı ile Alanyaspor'un yenilmezlik ve gol serileri de bozuldu. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen Şimşek, son 7 maçta da gol bulmayı başarmıştı. Her iki alanda da lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Alanyaspor'da başarı zinciri kırıldı. Alanyaspor'un ligde attığı 13 golün altısını atan Papiss Cisse bu maçta boş geçti.