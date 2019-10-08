Spora engel yok

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triatlon Avrupa Kupası veyarışları sona erdi. 29'uncusu düzenlenen yarışlarda paratriatlonda 70 sporcu olmak üzere toplam 823 sporcu yarıştı.Özellikle paratriatlon yarışlarından spora engelin olmadığını gösteren engelli sporcular azimleriyle dikkat çekti. Genç erkeklerde birinci 57 dakika 17 saniyeyle Ukrayna'dan katılan Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 57 dakika 48 saniyeyle Tayvan'dan katılan Tzu I Pan ve üçüncü 57 dakika 50 saniyeyle Rusya'dan katılan Pavel Sorokin oldu.İkinci 54 dakika 41 saniyeyle İsviçre'den katılan Sylvain Fridelance ve üçüncü 54 dakika 42 saniyeyle İngiltere'den katılan James Teagle oldu.