Turizmcilere YÖREX çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX için turizmcilere destek çağrısı yapıldı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in artık Türkiye markası haline geldiğini vurguladı. Ancak turizmcilerin YÖREX'e yeterince destek olmadığına atıfta bulunan Çandır, "Antalya sadece denizkum ve güneş değil. Tanıtılacak yöresel ürünleri de var. Antalya'da yüzlerce otel var. Her otel bir otobüs turist getirse ülkemizin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılmış olur" diye konuştu.Çandır, 10 bin metrekare alanda Türkiye'nin tüm kültürel ve yöresel değerlerini görme ve tanıma fırsatı sunulan fuarın, Türkiye'nin turizm tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çandır, "Bugüne kadar birçok görüşme yaptık ancak turizm sektöründen çok destek göremedik. Halbuki YÖREX Türkiye turizmi ve yöresel değerlerinin tanıtımı için çok önemli. Ancak tatillerini YÖREX'e göre ayarlayıp gelen turistler de var" açıklamasında bulundu. Bu yıl YÖREX'te yenilikler olacağının altını çizen Çandır, "Fuarda coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş peynirlerin sergileneceği özel bir alan oluşturulacak. Bu alanda peynir atölyesi, söyleşiler, sergi ve tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek" diye konuştu. Başkan Ali Çandır özellikle peynir konusunun Avrupalı turistin ilgisini çektiğini ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.