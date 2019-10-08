Yatırıma 147 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 368 milyon TL oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da bütçenin yüzde 40'ını yatırımlara ayırdıklarını söyledi. Bütçe konusunda oldukça başarılı bir belediye olduklarına değinen Başkan Tütüncü, "Geçtiğimiz 10 yılda hazırladığımız tüm bütçeleri kendi yağıyla kavrulan, kendi imkanları, kendi kaynakları, kendi bünyesinde hazırlayan bir anlayışı egemen kılarak bütçelerimizi meclisimize getirdik" dedi.Bütçe de faiz gideri bulunmadığına da dikkati çeken Başkan Tütüncü, "Buda belediyemizin borçlanmayla bir işi olmamış, borçlanmadan kaynaklı faiz ödemesi yapmamış olduğunu göstermektedir. Bu çok önemli bir artıdır" diye konuştu. Kepez Belediyesi'nin rutin harcamalar noktasında da tasarrufa gittiğini belirten Başkan Tütüncü, bunun yatırıma dönüşeceğini de sözlerine ekledi.