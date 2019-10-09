Acı haberi polis verdi

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ANTALYA'DA kamyonetine yüklemek istediği yarım tonluk cips paketleme makinesinin merdivenlerden devrilmesi sonucu altında kalan nakliye şirketi şoförü Ali Göçer (55), feci şekilde can verdi. Üzücü haberi babasının cep telefonuna çıkan polis memurundan duyan oğlu Alper Göçer ise, olay yerine geldiğinde babasının cansız bedenini görünce adeta donakaldı.Olay dün 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1515 sokak üzerindeki kuru pasta imalathanesinde meydana geldi. Makineyi yük taşıma aracıyla çekmeye başlayan Göçer, merdivenlere geldiği sırada bir anda devrilen makinenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu sırada Ali Göçer'in cep telefonunu kamyonetinde bulan bir polis memuru, acı haberi ilk etapta yakınlarıyla paylaşmakta zorlandı. Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen Ali Göçer'in oğlu Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce donakaldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Alper Göçer uzun süre gözyaşı döktü.