Bucak’a 4’üncü TOKİ

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, Bucak ilçesine yapılacak olan TOKİ konutlarının yapımı için ihaleyi alan firma ile sözleşmenin imzalandığını ve yer teslimin yapıldığını açıkladı. Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, yer tesliminin 7 Ekim'de yapıldığını açıkladı.Bayram Özçelik, 228 konutun yer aldığı projenin ihalesinin 2 Temmuz'da yapıldığını hatırlatarak, "Proje kapsamında ayrıca 1 ticaret merkezi ve cami de var. Yüklenici firma olan Özkılıç ile 3 Ekim'de sözleşme imzalandı. 7 Ekim itibariyle de yer teslimi yapıldı" diye konuştu. Yasin Uğur ise "Bucak ilçemize kazandıracağımız 4'üncü TOKİ projesi olacak. Bu süreci takip ettiğimiz gibi inşaat yapım sürecini de yakından takip edeceğiz" dedi.