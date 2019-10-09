Fethiye’de festival zamanı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenenaçık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu başladı. Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen festivalin ilk gününde Ölüdeniz Kumburnu plajında 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına,Hüseyin Yüksel, kadınlarda Miray Numanoğlu,Kumburnu Plajı'nda Türkiye'de ilk kez düzenlenen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakalarında ise Alaplı Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırada yer aldı. İkinci günde ise Likya Granfondo Bisiklet Yarışı düzenlendi.6 branşta bin 500 sporcuyu ağırladıklarını açıkladı. Festival, 13 Ekim'de sona erecek.