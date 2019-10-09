Fethiye’de festival zamanı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "'Uluslararası Fethiye Spor Festivali'
açık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu başladı. Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen festivalin ilk gününde Ölüdeniz Kumburnu plajında 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına, farklı yaş kategorilerinde 4 ülkeden 200 sporcu katıldı. Genel klasman 5 bin metre erkeklerde
Hüseyin Yüksel, kadınlarda Miray Numanoğlu, 2 bin 500 metre erkeklerde Erkan Tokyürekli ve kadınlarda Ayşin Oya Bekbay birinci oldu.
BİN 500 SPORCU KATILDI
Kumburnu Plajı'nda Türkiye'de ilk kez düzenlenen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakalarında ise Alaplı Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırada yer aldı. İkinci günde ise Likya Granfondo Bisiklet Yarışı düzenlendi. 3 ülkeden 163 sporcu yarıştı.
6 branşta bin 500 sporcuyu ağırladıklarını açıkladı. Festival, 13 Ekim'de sona erecek.