Hakemler sezonu açtı

TÜRKİYE Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği 2019-20 sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Isparta ilimizin aktif hakem grubunun olması Isparta sporumuza güç veriyor.
Her spor branşında hakemlerimiz bulunuyor" dedi.
ABLA VE KARDEŞ
Hakemler arasında kadın sayısının artması dikkat çekti. Abla ve kardeş hakem olan Sarıkaya kardeşler de ilgi odağı oldu.
Kentteki amatör maçlarda görev alan abla Yüksel Sarıkaya, il hakemliğine yükselirken, kardeşi Kaan da aday hakemlik yaparak yeşil sahalarda boy gösteriyor. Ablasından sonra hakemliğe başlayan Kaan, gelecek vaat eden hakemler arasında gösteriliyor.
Yeni sezonda Sarıkaya kardeşlerin aynı maçta görev yapması da bekleniyor. Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı da bu yıl açtıkları Aday Hakemlik Kursu'nun ardından 150 hakem sayısına ulaştıklarını açıkladı.