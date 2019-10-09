Hakemler sezonu açtı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği 2019-20 sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu,Her spor branşında hakemlerimiz bulunuyor" dedi.Hakemler arasında kadın sayısının artması dikkat çekti.Kentteki amatör maçlarda görev alan abla Yüksel Sarıkaya, il hakemliğine yükselirken, kardeşi Kaan da aday hakemlik yaparak yeşil sahalarda boy gösteriyor.Yeni sezonda Sarıkaya kardeşlerin aynı maçta görev yapması da bekleniyor. Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı da bu yıl açtıkları