Hırsızlığı sayımda fark etti

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ANTALYA'DA bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle 60 bin TL değerinde pırlanta çalan Ürdün uyruklu 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Hırsızlık Muratpaşa ilçesinde yaşanmıştı. Sayım yaparken eksikliği fark eden kuyumcu polise ihbarda bulundu. İş yerinin bir haftalık kamera kayıtlarını incelendi. Yapılan incelemede, pırlantayı Ürdün uyruklu T.O ve A.K.'nın çaldığı belirlendi.Görüntülerde, şüphelilerden birinin iş yeri sahibini oyaladığı, diğerinin de el çabukluğuyla pırlantayı aldığı görüldü. İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde oldukları tespit edilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.