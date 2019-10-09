Plaket beklerken zabıta geldi

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ANTALYA'DA kentsel yenilenme çalışmaları seçime takılan tarihi Balbey Mahallesi'nde sorunlar sürüyor. Mahallede yıkılma tehlikesi altındaki binalarda yaşamaya mecbur bırakılan vatandaşların bireysel çabaları ise CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ne takılıyor. Bunun son kurbanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı virane haldeki binaya 100 bin lira masraf edip butik pansiyon haline getiren Celal Karadağ oldu.Önünden geçilmekten bile korkulan iki katlı bina temizlik ve çevre düzenlemesi sonrası turist ağırlamaya başladı. Geceleri karanlıkta kalan pansiyonun sokağını ışıklandırmak için aydınlatma direkleri dikti. Daha önce madde bağımlıları tarafından kullanılan tarihi yapının 16 odası da tarihi konakta kalmak isteyen turistlerle doldu. Karadağ, tarihi evin yanı sıra, pansiyonun etrafını da güllerle donattı.Hem ilçe belediyesinden hem de bölge esnafından teşekkür beklerken Celal Karadağ'ın kapısını Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri çaldı. Hakkında şikayet olduğunu söylenen Karadağ'dan sokaktaki saksıları, aydınlatma ampullerini ve pansiyonun önündeki ahşap malzemeyi sökmesi istendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Karadağ, "Ben mahalleye katkılarımdan dolayı plaket beklerken hakkımda şikayet olduğu söylendi. Yıkılma tehlikesi olan binalar, viraneler, yol kenarlarındaki moloz yığınları kimseyi rahatsız etmezken, benim pansiyondaki yaptığım düzenleme rahatsız etmiş, Şaşırdım kaldım" dedi. Celal Karadağ, mahallenin merkezi konumda olması nedeniyle birçok kesimin gözünün bölgenin rantında olduğunu belirterek "Mahallenin gözden uzak kalmasını isteyen bir kesim var" dedi.