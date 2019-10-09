Şehrazat sahneye çıkıyor

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik büyük bir bale eserine dönüştürdü. Dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve librettosu ile koreografisi Armağan Davran'a ait olan eser bu sezon ilk kez 12 Ekim Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın. Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Savaş Camgöz imzasını taşıyor. Behram rolünde Tolga Burçak, Zühre rolünde Selin Berkmen, Zahara rolünde ise Iaroslava Volkova sahneye çıkıyor.