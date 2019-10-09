Yat turu gibi servis

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan Kaleköy'de yaşayan öğrenciler, karayolu bağlantısı olmadığı için okullarına tekneyle gidiyor. Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle buradaki okul 2009 yılında kapanması sonrası başlayan taşımalı eğitim nedeniyle, 7 öğrenci her gün 19 kilometresi denizde, toplam 25 kilometre yolculuk yaparak, ev ve okulları arasında mekik dokuyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekne ihalesini alan Ali Efeoğlu, tekneyle hafta içi her sabah Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören öğrenciler için yola çıkıyor. Tekne saat 07.30'da Üçağız Mahallesi İskelesi'nden demir alıyor. Saat 07.55'te Keleköy'e komşu Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden 2'nci sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alıyor. Kaleköy'e dümen kıran tekne, saat 08.10'da ise burada, iskelede bekleyen farklı sınıflardaki öğrenciler Ömür Karataş, Mehmet Doruk Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili ve Mehmet Tülü'yü alarak Üçağız Mahallesi'ne götürüyor. Öğrenciler, yaklaşık 20 dakika süren deniz yolculuğu boyunca, Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek okula ulaşıyor.Öğrencilerden Hasibe Vergili, tekne yolculuğu ile okula gidip gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kaleköy'e yol yapılmasını istemediklerini belirten Vergili, "Yol yapılırsa, mahallemizin doğallığı bozulacak. O zaman turistler de gelmeyecektir. Hepimiz turizmle geçiniyoruz" dedi. Pınar Demirel ise, "Arkadaşlarımla tekneyle okula gidip geliyorum. Çok eğlenceli. Yolda şarkılar söylüyoruz. Giderken bazen de kitap okuyoruz" diye konuştu.Öğrencilerden Mehmet Doruk Tezcan da, "Tekne yolculuğu çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla şarkı söylüyoruz. Kaleköy'e yol yapılmasını da istemiyorum. Bu doğallığın bozulmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ise "10 yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun. Zaman zaman biz de öğrencilerimize yolculuklarında eşlik ediyoruz, tekneyi denetliyoruz" açıklamasında bulundu.SAAT 08.35'te tekneden inen öğrenciler, bu kez kendilerini bekleyen servis minibüsüyle okula giderek derse giriyor. Deniz yolculuğunda öğrencilere zaman zaman denetim amacıyla Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ve Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor. Öğrenciler, doğa ve tarihi güzellikler arasındaki yolculuk boyunca birlikte şarkı söyleyerek zaman geçiriyor.