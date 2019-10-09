Yeni lojistik merkez

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Antalya'nın olası afetler öncesi yapılan hazırlık çalışmaları, alınan tedbirler ve eksiklikler AFAD Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilgili tüm birimlerin yöneticileri katıldı.Bütünleşik afet tehlike haritasının il olarak çıkarıldığını ve dijital ortama aktarıldığını belirten Karaloğlu, "Şu anda Antalya'da 1035 adet heyelan tehlikesi olan bölge, 990 adet kaya düşmesi, 122 adet de çığ tehlikesi olabilecek alanlar belirlenerek, bunlar dijital ortama aktarılmış ve vatandaşla da paylaşılmaktadır" şeklinde konuştu.Hazırlık aşamasında lojistik merkezlerin de çok önemli olduğunu belirten Münir Karaloğlu, "Antalya'da küçük bir lojistik merkezimiz var. Yenisini yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi imar çalışmalarını tamamladı, askıya da çıktı. Döşemealtı'nda hazineden yeni bir alan alıyoruz, inşallah orada daha güzel bir lojistik ve afet koordinasyon merkezi, eğitimde görülebilecek güzel bir alanı da inşa etmiş olacağız. Şu andaki lojistik merkezimizde 1636 çadırımız, 90 adet tek kişilik yatak, 600 adet çarşaf seti, 1144 adet aile mutfak seti, 1320 adet katlanır yatak şeklinde malzememiz konteynırların içinde hazır" dedi.VAN depremini yaşamış bir vali olarak, tecrübesi ile depremde alınması gereken tedbirleri anlatan Vali Karaloğlu, toplanma ve geçici barınma alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Karaloğlu, "967 tane toplanma alanı tespit edilmiş ve yayınlanmış durumda. Afet olduktan sonra konteyner, çadır kentlerin kurulacağı geçici barınma alanları tespit edilmiş. Şu anda 17 alan var ama 2.5 milyon nüfusun yaşadığı Antalya için çok yetersiz" diye konuştu.