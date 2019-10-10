Acılı eş adalet peşinde

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Aytemiz Alanyaspor'un 29 Nisan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncusu Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova, adalet savaşına başladı. 7 Ağustos'ta görülen ilk duruşmada sürücü Esat Altıntaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Denisa Suralova İstanbul'dan iki kadın avukat tuttu. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım'da görülecek olan mahkemeye Denisa Suralova da avukatlarıyla katılacak.Kaza, 28 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşünde yaşanmıştı. Futbolcuların kiraladığı VIP minibüsün Alanya girişinde su kanalına devrilerken, Josef Sural kazada korkunç şekilde hayatını kaybetmişti. 6 futbolcunun yer aldığı minibüste, Isaac Sackey, Djalma Campos da yaralanmıştı. Kazanın ilk duruşması Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkemeye kazada araçta olan yabancı futbolcular da Alanyaspor tercümanıyla duruşmaya katılmıştı. Şoförden şikayetçi olan Isaac Sackey, Djalma Campos şikayetlerini geri çekerken, mahkeme heyeti sürücü Esat Altıntaş'ın (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova'nın kocasının takım arkadaşlarına şikayetlerini geri çektikleri için kızgın olduğu iddia edildi.Sürücü Esat Altıntaş, futbolculara el işaretiyle emniyet kemeri takmaları yönünde uyardığını iddia etmişti. Altıntaş ayrıca futbolculardan Steve Caulker'in kendisinden toplantıya yetişmek için hızlı gitmesini istediğini ama kendisinin yavaş kullandığını da anlattı. Oyuncular ise emniyet kemeri ikazı almadıklarını söylemişti. Caulker ise hızlı git talebini yaptığını kabul etmişti. Olayın hemen arkasından ortaya atılan sürücünün uyuduğu iddialarının ise doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.