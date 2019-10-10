Alevler gerçek ama yangın sahte

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla daha etkin ve hızlı bir mücadele sağlanması için hayata geçirdiği, 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri Eğitimi' 43 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi. İlk gün verilen teorik ve ilk yardım eğitiminin ardından kursiyerler Döşemealtı ilçesinde orman yangın tatbikatına katıldı.Orman içine yakılan bir ateşte ilk olarak ne yapılması gerektiği kursiyerlere uygulamalı olarak anlatıldı. Ateşin etrafının toprak görünecek şekilde tırmıkla çevrilmesinin anlatıldığı kursiyerler alevler karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, eline aldığı tırmıkla kursiyerlere nasıl çalışma yapılması gerektiğini anlattı. Etrafı çevrilen ateş daha sonra kursiyerlerin de desteğiyle söndürüldü. Geçen yıl 224 yangında 596 hektar alanın yandığını anımsatan Dikici, "Bu yıl yangın sayısı 170'e, zarar gören alan ise 224 hektar oldu" dedi