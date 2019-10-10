Alevler korkuttu

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangın D400 karayolunun Serik'e çıkışındaki Mustafa Yıldırım'a ait soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, sebze ve meyvelerin bulunduğu depoyu sardı.Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürme çalışmasıne helikopter de katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesisteki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, tesisteki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.YAKLAŞIK 50 metre ilerisinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 itfaiye aracı ile Serik Belediyesi'ne ait su tankerleriyle depodaki yangında alevlere müdahale edildi.