Balkanlara Korkuteli damgası

BUGÜN NELER OLDU

4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları İsmail Küçüksolak ve Sezgin Koşar şampiyonada büyük bir gurur yaşattılar.Güreş eğitim merkezi antrenörü Ali Topal, "Korkuteli'mizi temsil ederek bayrağımızı göndere çektirip İstiklal marşımızı dinleterek sporcularımız bizleri gururlandırdı" açıklamasında bulundu.