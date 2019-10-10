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Balkanlara Korkuteli damgası

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Balkanlara Korkuteli damgası
BULGARİSTAN'DA 4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcuları İsmail Küçüksolak ve Sezgin Koşar şampiyonada büyük bir gurur yaşattılar. 44 kiloda mücadele eden Sezgin Koşar altın madalya alırken, 88 kiloda İsmail Küçüksolak gümüş madalya kazandı. Güreş eğitim merkezi antrenörü Ali Topal, "Korkuteli'mizi temsil ederek bayrağımızı göndere çektirip İstiklal marşımızı dinleterek sporcularımız bizleri gururlandırdı" açıklamasında bulundu.
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Balkanlara Korkuteli damgası
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