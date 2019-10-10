Dünya izleyecek

BUGÜN NELER OLDU

ünyada ilk kez Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan ve 6 kıtadan 25'in üzerinde kadın ile erkek plaj futbol takımının katılacağı Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası için son hazırlıklar da tamamlandı. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda 21-27 Ekim arasında düzenlenecek olan turnuva için kura çekimi Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı.da katıldı. Başkan Yücel, "Alanya'nın güzelliklerini gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz.Bunun 15'i ise uluslararası niteliğini taşıyor. Yine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız.Böylelikle şehrimizin tanımını yapmış olacağız" dedi.