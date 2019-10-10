Dünya izleyecek

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ünyada ilk kez Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan ve 6 kıtadan 25'in üzerinde kadın ile erkek plaj futbol takımının katılacağı Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası için son hazırlıklar da tamamlandı. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda 21-27 Ekim arasında düzenlenecek olan turnuva için kura çekimi Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu
da katıldı. Başkan Yücel, "Alanya'nın güzelliklerini gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Yerel yönetim olarak şehrimizde 70'e yakın organizasyon düzenliyoruz.
Bunun 15'i ise uluslararası niteliğini taşıyor. Yine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Altı kıtadan 25'in üzerinde takım dünyanın en güzel plajlarından biri olan Kleopatra Plaj'ında bir hafta boyunca mücadele edecek. Bu mücadele de tabi ki kazanan yine ülkemiz ve bölgemiz olacak.
Böylelikle şehrimizin tanımını yapmış olacağız" dedi.