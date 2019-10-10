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Gökyüzünde evlilik teklifi

’de yamaç paraşütü ile uçan turizmci, kız arkadaşına gökyüzünde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Mutluluk zirve yaptı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Gökyüzünde evlilik teklifi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile uçan turizmci, kız arkadaşına gökyüzünde ilginç bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Ayrı ayrı yamaç paraşütleriyle Babadağ'dan havalanan Abdurrahman Taşkır (30) ile kız arkadaşı Romanya uyruklu Livia Balaza (34) gökyüzünden Ölüdeniz'i seyrederken, Taşkır daha önceden pilot ile planladığı sürprizi uyguladı.

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Turizmci Taşkır 12-13 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağladığı yüzüğü diğer paraşütteki kız arkadaşına attı. Ayrıca "Seni seviyorum, evlenmek istiyorum" diye bağırdı. Sürpriz karşısında büyük heyecan yaşayan Balaza, "Evet" cevabını verdi. Yerden yaklaşık bin 200 metre yükseklikteki evlilik teklifini gökyüzünde ikili uçan paraşütlerdeki pilot ve müşterileri de ilgiyle izledi. Taşkır, "Tatil için geldiği Ölüdeniz'de 1.5 yıl önce tanışmıştık. İlginç bir evlilik teklifi yapmak istedim. Yükseklik korkum da vardı. İlk kez yamaç paraşütü ile uçarak, gökyüzünde evlilik teklifinde bulundum. Hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.
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