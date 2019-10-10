Kanlı koltuk ka

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Antalya'da Kemer'de beş yıldızlı otelde çalışan Kardelen Akkuş'un (17) S. Ç. ile mesai dönüşü serviste yaşadığı tartışma kavga ile sonuçlandı. Olaya S.Ç.'nin ağabeyi H.M.Ç.'de dahil olunca, Akkuş hastanelik oldu. Gözüne darbe alan genç kızın kör olma riski olduğu öğrenildi. Olay Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde gerçekleşti. Kardelen Akkuş ile aynı otelde şef olan S.Ç. arasında serviste koltuk tartışması yaşandı. Bu sırada aynı serviste bulunan Kardelen'in babası Erdal Akkuş araya girerek tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi.Tartışmanın ardından S.Ç. durumu kardeşi H.M.Ç.'ye bildirdi. Servis Kardelen Akkuş'un oturduğu Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne geldiği anda aracın önü kesildi. Kapılar açılır açılmaz minibüse giren H.M.Ç. elindeki sert bir çisimle Kardelen Akkuş'a saldırdı. Erdal Akkuş araya girmeye çalıştı. Ancak saldırıda genç kızın sağ kaşı patladı. Gözü kanlar içinde kaldı. Saldırgan kaçtı, Akkuş ise Varsak Polis Merkezi'ne giderek saldıran kişiden şikayetçi oldu.Saldırganın kaçtığı aracın plakasını da polise bildirdi. Emniyet güçleri saldırıdan 1 saat sonra saldırgan H.M.Ç.'yi gözaltına aldı. İfadesi sonrası serbest kaldı. H.M.Ç.'nin suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Gece serbest kalan H.M.Ç. bu kez iddiaya göre Kardelen Akkuş'u şikayetini geri alması konusunda tehdit etti. Kardelen Akkuş, "Serbest kalması yetmezmiş gibi, bana ve yakınlarıma gelerek, '15 tane dayımız var. Şikayetinizi geri alın. Sizin için iyi olmaz' dediler. Yolun kesilen, dayak yiyen benim, Tehdit edilen yine benim" diyerek can güvenliğinin olmadığını söyledi. Kardelen Akkuş sağ gözünün ise tedavisinin sürdüğünü gözünün kör olma riskinin de bulunduğunu kaydetti.