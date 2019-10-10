Kaş’ta yarı maraton heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olanKaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olanKaş Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak olan yarışlar, Kaş Setur Marina yanından geçilerek, Çukurbağ Yarımadası dolaşılarak yine Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Yarışlara500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.