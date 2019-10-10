Kaş’ta yarı maraton heyecanı

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kaş Yarı Maraton Yarışları hafta sonu yapılacak.
Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kaş Yarı Maraton Yarışları, 12 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.
Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak olan yarışlar, Kaş Setur Marina yanından geçilerek, Çukurbağ Yarımadası dolaşılarak yine Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Yarışlara Türkiye, Almanya, Norveç, Kanada, Rusya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Tayland, İrlanda ve Kırgızistan'dan
500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.