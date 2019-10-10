Millet Bahçesi sürprizi

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100. Yıl Bulvarı üzerinde daha önce millet bahçesi olarak yapılması planlanan 40 bin metrekarelik alanla ilgili önemli açıklama yaptı. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ziyareti esnasında da görüştüğünü açıklayan Böcek, alana Millet Bahçesi, otopark ve afet toplanma merkezi yapılacağını duyurdu.Bakan Kurum'la görüşmesini anlatan Başkan Böcek, "Millet Bahçesi yapılacak yere biz 'kent meydanı', aynı zamanda çok amaçlı bir katlı otopark, afet toplanma merkezi olmasını söylemiştik. Sayın bakanımıza bunu söylediğimde de bana 'Biz orayı yapalım, bütçe anlamında size destek de olmuş oluruz' dedi. Toplanma merkezini doğru bulmuşlardı" dedi. Önceki gün AFAD koordinasyon kurulu toplantısında da konunun gündeme geldiğini dile getiren Böcek, "Önce sayın valimiz, sonra da bakanımızla görüştük. Afet toplanma merkezi ve üzerinde de Millet Bahçesi olarak bakanlık tarafından yapılacak. Bir taraftan otopark olarak da kullanılacak" dedi.