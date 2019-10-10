Sadece can değil çevreyi de kurtardı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş zamanlarını sahili temizlemeye adayan genç cankurtaran Durmuş Ali Şirin, 20 günde topladığı 15 bin izmariti 52 şişeye koydu. İzmarit dolu şişelerle sahilde kalp, balık, gülen adam gibi şekiller yapan Şirin, farkındalık oluşturup sahil temizliğine dikkat çekmeye çalışıyor.Üniversite'de spor bölümünde okuyan ve yaz aylarını değerlendirmek için 5 yıldızlı bir otelde cankurtaran olarak çalışan Şirin, Yaz aylarının başından bu yana sahil kenarındaki sigara izmariti ve plastik atıkları boş vakitlerimde toplayıp çöpe atıyordum. Sonradan neden bunları biriktirip insanların kirletmemesi için bir şeyler yapmayayım diye düşündüm" dedi.Topladığı izmaritin yaklaşık olarak günde 1 paket sigara içen bir insanın 2 yılda içtiği sigaraya eşit olduğunu vurgulayan Şirin, "Çevreye ne kadar zarar verdiğimizin göstergesi önümüzde. Ben tüm bu izmariti 400 metrelik bir sahil kıyı şeridinden topladım. Bir kişiye bile ulaşıp çevre sevgisini, bilincini aşılarsam ne mutlu bana" dedi.