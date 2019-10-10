Susuz köyün isyanı

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TÜRKİYE'NİN 500 bin ton olan muz üretiminin 5'te birini tek başına karşılayan Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde susuzluk sorunu zirve yaptı.15 kilometreyi aşan borularla su getirmek için sulama havuzları yapan mahalle sakinleri, su kaynağı kuruyunca çaresiz kaldı. Su havuzundan üreticilere taksim edilen borular uzun süredir su görmeyince yosun bağladı. Susuzluğun hat safhaya ulaşması nedeniyle üretimi bırakma noktasına geldi. Susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşayan muz üreticilerinin bir kısmı ise arazilerini sattı. Yaklaşık 60 yabancının muz bahçelerini alarak villaya dönüştürdüğü mahallede üreticiler, su sorununun çözülmesi halinde üretimi üç kat arttırabileceklerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şener, Şener, "Vatandaş arazilerini yabancılara satıyor. Köyümüz yabancı istilası altında. Gün geçtikçe bitiyoruz. 10 yıl önce bin 500 nüfusumuz vardı, bu 600'e düştü" dedi.