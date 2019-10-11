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11 yılın acısını çıkaracak

Giriş Tarihi: 11.10.2019
11 yılın acısını çıkaracak
ANTALYA'DA 11 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Metin Karatoy (46), beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Aile fertlerinin verici olmak için sıraya girdiği ancak uyumlu olmaması nedeniyle kadavra naklini beklemek zorunda kalan Karatoy, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat ile 11 yıl sonra ikinci hayatına başladı.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI
Diyalize girdiği süreçte baba olduğunu anlatan Karatoy, "Bugün 5 yaşında olan kızımla geçireceğim zamanı diyalizde geçirdim. Haftanın 3 günü diyalizde geçiyordu. Şimdi diyaliz yok, 11 yılın acısını çıkaracağım" dedi.
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