11 yılın acısını çıkaracak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 11 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Metin Karatoy (46), beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Aile fertlerinin verici olmak için sıraya girdiği ancak uyumlu olmaması nedeniyle kadavra naklini beklemek zorunda kalan Karatoy, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat ile 11 yıl sonra ikinci hayatına başladı.Diyalize girdiği süreçte baba olduğunu anlatan Karatoy, "Bugün 5 yaşında olan kızımla geçireceğim zamanı diyalizde geçirdim. Haftanın 3 günü diyalizde geçiyordu. Şimdi diyaliz yok, 11 yılın acısını çıkaracağım" dedi.