29 yıl ceza az bulundu

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Muğla Dalaman Cezaevi'nden, 3 Aralık 2017 tarihinde firar ederek bir gün sonra Antalya'da eşi Sultan Uluışık'ı (27) 14 bıçak darbesi ile öldüren, eşiyle yatakta yakaladığını öne sürdüğü emekli öğretmen Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) yaralayan Sedat Uluışık (38), 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Uluışık, öldürülen Sultan Uluşık'ın annesi Aysen Kara ile 'Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği' üyeleri katıldı.Duruşma savcısı sanığın, 'kasten öldürme' ve 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sultan Uluışık'ın ailesinin avukatı Sedat Uluışık'ın eşine şiddet uygulamaktan dolayı 11 kez uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, bu kişinin işkence suçundan da cezalandırılmasını istedi. Sedat Uluışık ise "Öldürülen kadın olduğu için ağır şekilde cezalandırılmam isteniyor. Her ailede kavga olur" diye konuştu.Mahkeme Sedat Uluışık'a iki çocuğunun annesi Sultan Uluışık'ı kasten öldürmekten önce müebbet hapis cezası verdi. Ceza haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 20 yıla düştü. Buna öldürmeye teşebbüsten de 9 yıl 4 ay eklendi. Cezayı duyan Sedat Uluışık, ayakta durmadı. Anne Aysen Kara ise cezayı az buldu.