Antalya’ya yakışmıyor

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Antalya'da Konyaaltı Varyantı üstünde yer alan şehitlik bakımsızlıktan dökülüyor. Antalya'ya yakışmayan manzara vatandaşların yüreğini burkuyor. Heykeltıraş Cüneyt Çağıran tarafından 1998 yılında yaptırılan şehitlik anıtında şehit düşmüş askerlerin isimleri, memleketleri yer alıyor.Toplam 190 askerin isimlerinin bulunduğu şehitlik anıtının çatladığı görülüyor. Çatlamayan figürlerin ise bakımsızlıktan boyaları dökülmesi sonucu siyah anıt beyaza bürünmüş durumda. Bakımsızlıktan dökülen şehitlikte askerlerinin isim plakalarının çakıldığı mermerler düşmüş durumda.Şehitliğin bakımsız hali başta şehit yakınları ve dernekleri olmak üzere vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu manzaranın Türk milletini yürekten yaraladığını da belirten vatandaşlar, "Şehitlerimiz bizim huzur ve güvenliğimiz için canını seve seve verirken; biz onlar için yaptırılan şehitliği koruyamıyoruz. Bakımını yapamıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.