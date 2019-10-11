Beyaz altında fiyat 3.80 TL

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ANTALYA Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) pamuğun fiyatını 3.80 TL olarak açıkladı. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Pamuk fiyatının düşük olduğunu görüyoruz ve bu bizleri ziyadesiyle üzüyor. Üreticimizin girdi maliyetlerinin yükseldiği de bir gerçek. Piyasalarda pamuğun borsa fiyatı bellidir ve yaklaşık 3.50 TL'lik bir rakam söz konusuyken biz tüm imkanlarını hatta fazlasını kullanarak pamuk üreticisini memnun etmek istedik. Kilo fiyatını 3.80 TL olarak belirledik. Fiyat yükselirse farkı üreticimize yansıtmaya çalışacağız" dedi.