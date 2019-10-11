Festivale konserli final

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde hayata geçen Kayaköy Barış ve Dostluk Festivali, Türk ve Yunan dostluğunu pekiştirdi. Mübadele yıllarında Yunanlılar tarafından terk edilen Kayaköy'de düzenlenen festivale, geçen dönem Yunanistan Turizm Bakanı olan Kostas Kaçiyanis ile Atina'ya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Egaleo Belediye Başkanı Yannis Gikas ve mübadele öncesinde Kayaköy'de yaşayan Rumlar ve torunları katıldı. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte buluşan heyetler duygusal anlar yaşadı. Karaca konuklarına, Fethiye'nin 1928 yılı fotoğrafının yer aldığı tablolar ve Fethiye Belediyesi fincanı hediye etti. Konuklar daha sonra Türkçe ve yunanca müzikler eşliğinde eğlendiler, halay çektiler.Gecede yöresel müzik konseri de verildi. Sipsi ve üç telli bağlama ustası Ahmet Eraslan dinleyenlere müzik şöleni yaşattı. Türk ve Yunan Folklor ekibinin gösterisinin ardından gelen konuklara aşure ikramı yapıldı.