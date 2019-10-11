Kaçmak için polise çarptılar

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ANTALYA'DA polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi.Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı. Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonrasında motorize timle Serhat Y.'nin kullandığı motosiklet çarpışarak kaza yaptı. Hafif yaralanan iki polis memuru, şüphelileri kaçmadan yakalayıp kelepçeledi.Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını ayakta tedavi etti. Serhat Y. polis ekiplerine karşı uzun süre direndi. İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.