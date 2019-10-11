Keykubat Üniversitesi’nde Fair Play kervanı

Antalya'nın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Fair Play kavramını anlatmak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi kapsamında 2014 yılından beri 50'yi aşkın üniversitede etkinlikler düzenleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Fair Play Kervanı Üyeleri Alanya'da öğrencilerle buluştu.
REKTÖRE MADALYA
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Fair Play, sporda adil rekabet, eşitlik, saygı ve hoşgörüyü ifade etmektedir. Bu panelin, spor kültürü ve ahlakı konusunda öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim"
diye konuştu.
ŞÖLEN GİBİ KUTLAMA YAPILDI
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Amatör Spor Haftası Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
Sporcular farkındalık yaratmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Çeşitli branşlardan 200' sporcu Beşkaza Meydanı'nda hünerlerini gösterdi.
Basketboldan futbola, karateden eskrime kadar Fethiye'deki genç sporcular branşlarını tanıtıp, sporun sağlık için önemini anlatmaya çalıştılar. Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Genç nesillerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi için çabalıyoruz" dedi.