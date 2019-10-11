Keykubat Üniversitesi’nde Fair Play kervanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Fair Play kavramını anlatmak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.(TMOK) Fair Play Kervanı Üyeleri Alanya'da öğrencilerle buluştu.Açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Fair Play, sporda adil rekabet, eşitlik, saygı ve hoşgörüyü ifade etmektedir. Bu panelin,diye konuştu.MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Amatör Spor Haftası Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamındaSporcular farkındalık yaratmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Çeşitli branşlardan 200' sporcuBasketboldan futbola, karateden eskrime kadar Fethiye'deki genç sporcular branşlarını tanıtıp, sporun sağlık için önemini anlatmaya çalıştılar. Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Genç nesillerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi için çabalıyoruz" dedi.