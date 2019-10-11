Mango artık yerli ve milli oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Yaklaşık 24 çeşit tropik meyve yetiştirildiği ilçede muz ve avokadonun ardından mango üretimi de yaygınlaşmaya başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve aynı zamanda üretici Hilmi Sevilgen, "Mangoyu ektiğimiz zaman 4 yıl beklemek zorunda kalıyoruz. Dördüncü yılında ağaç meyve vermeye başlıyor" dedi.MANGO yeni yeni tanındığı için sadece yurt içi taleplerini karşıladıklarını anlatan Sevilgen, "Bir ağaçta 20 ila 80 arasında meyve oluyor. Üretim gittikçe artıyor. Yaklaşık 4 yıldır Alanya'da ekimine başladık. Meyveyi yeni veren ve vermekte olan bahçemiz var. Zannedersem 3-5 yıl sonra ülkemizin mango ihtiyacını karşılar duruma geleceğiz" dedi. Mango üretimi yapan Zeki Sevinç ise "Fidanı 150 lira ve mango ekimi çok zahmetli. 4 yıllık emeğimizin karşılığını daha şimdi alabiliyoruz" dedi.