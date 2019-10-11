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Penaltı ve da etmedi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Penaltı ve kırmızı kart da etmedi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı. Serik Selediyespor aradığı golü Ahmet Teker'le 15'inci dakikada buldu. Artvin Hopaspor ise buna 25'inci dakikada Salim ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 berabere bitti. 70'inci dakikada ilk golün sahibi Ahmet Teker takımına bir de penaltı kazandırdı. Kaan'ın kullandığı penaltı atışıyla Serik Belediyespor 2-1 öne geçti.

85'TE YIKILDILAR
ARTVIN Hopaspor'dan Yunus Emre 77'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Tam işler Serik'ni istediği gibi giderken 85'nci dakikada Arif'in kafa golüyle Artvin Hopaspor ikinci kez beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi
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Penaltı ve kırmızı kart da etmedi
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