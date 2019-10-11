Penaltı ve kırmızı kart da etmedi

BUGÜN NELER OLDU

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı.Artvin Hopaspor ise buna 25'inci dakikada Salim ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 berabere bitti. 70'inci dakikada ilk golün sahibi Ahmet Teker takımına bir de penaltı kazandırdı.Hopaspor'dan Yunus Emre 77'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Tam işler Serik'ni istediği gibi giderken